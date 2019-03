Novos conselheiros tomam posse para atuar no Tribunal Administrativo Tributário da Sefaz

Campo Grande (MS) – Foram empossados na manhã desta quinta-feira (14.03) os novos conselheiros que irão atuar pelo próximo quadriênio (2019/2013) no Tribunal Administrativo Tributário (TAT) da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). A solenidade contou com a participação do secretário da pasta, Felipe Mattos, que reforçou a importância do Conselho, principalmente, no sentido de criar um ambiente de segurança jurídica, mantendo a vanguarda na área do direito tributário.

A TAT-MS funciona como um importante aliado do fisco estadual: uma casa revisora de segunda instância, vinculado à Sefaz. Os membros empossados para compor o órgão colegiado da administração fazendária são responsáveis pela última palavra sobre a matéria contenciosa administrativa fiscal, na medida em que não há previsão legal para recurso do contribuinte ao governador, o que revela a importância do tribunal na formação e constituição do crédito tributário.

“O fisco estadual de MS vem empossá-los e conceder não só a responsabilidade de julgamento, mas também a de criar um ambiente de segurança jurídica dentro da estrutura de Governo. O TAT sempre esteve, e tenho certeza que vai continuar, na vanguarda do direito tributário, realizando a padronização de procedimentos e solução dos litígios entre contribuintes e o fisco estadual. Vocês têm um grande papel em mãos, para desempenhar de forma eficiente, bem como a responsabilidade de aplicar os comandos normativos desta Secretaria pelos próximos quatro anos”, declarou.

O presidente do Conselho, auditor fiscal Josefá José Ferreira do Carmo, prestou homenagem a ex-presidente do Conselho, auditora fiscal Lygia Maria Ferreira de Brito, pelos relevantes serviços prestados e destacou que a nova composição estará empenhada nos debates e solução de litígios que passarem pelo Tribunal. “Fico feliz porque o órgão continua, com profissionais de excelência para examinar e atender a todos os contribuintes com a responsabilidade que a lei exige, sob preceitos jurídicos, bem como para dar solução a todos os litígios que passarem por aqui. Sucesso para todos nós”.

Para a fiscal tributária, Ana Paula Duarte, que trabalha há 15 anos no fisco estadual e leciona direito tributário, integrar o TAT é uma honra. “Esperamos poder ajudar a sociedade, promovendo a justiça fiscal com segurança jurídica. Tomamos posse hoje com a promessa de uma semana que entra com a distribuição e inúmeros processos. Teremos um gratificante e longo trabalho pela frente”.

Confira abaixo a lista dos novos membros do TAT:

Representantes de órgão governamental (Sefaz-MS)

Titulares:

Josefá José Ferreira do Carmo

Gigliola Lilian Decarli

Gerson Mardine Fraulob

Ana Paula Duarte Ferreira

Valter Rodrigues Mariano

Suplentes:

1º Julio Cesar Borges

2º Roberto Vieira dos Santos

3º Faustino Souza Souto

4º Daniel Gaspar

Representantes de entidades de interesse dos contribuintes

Titular: Joselaine Boeira Zatorre

Suplente: Ana Cecília de Freitas Pires Pereira

Federação da Agricultura e Pecuária

de Mato Grosso do Sul (Famasul)

Titular: Rafael Ribeiro Bento

Suplente: Marilda Rodrigues dos Santos

Federação das Associações

Empresariais do Mato Grosso do Sul

(Faems)

Titular: Michael Frank Gorski

Suplente: Célia Kikumi Hirokawa Higa

Federação das Indústrias do Estado

de Mato Grosso do Sul (Fiems)

Titular: Bruno Oliveira Pinheiro

Suplente: José Maciel Sousa Chaves

Ordem dos Advogados do Brasil –

Seção de Mato Grosso do Sul (OAB-MS)

