Novo presidente do BC da Índia promete manter autonomia da instituição

O novo presidente do Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês), Shaktikanta Das, se comprometeu a manter a independência da instituição, após seu antecessor ter pedido demissão depois de meses de tensão com o governo.

"Eu manterei a autonomia, a integridade e a credibilidade do Banco Central da Índia como instituição e acredito que a autonomia e a independência do RBI como uma instituição é muito importante. Isso seguirá intacto", afirmou Das em entrevista coletiva.

Após tomar posse na quarta-feira, Das disse que se reunirá com lideranças de bancos públicos e privados nos próximos dias para entender suas questões. Muitos bancos do setor público têm restrições de empréstimos, impostas pelo RBI para tentar conter o aumento do nível de empréstimos inadimplentes.

O governo do primeiro-ministro Narendra Modi escreveu em outubro para o antecessor de Das, Urjit Patel, para pedir o relaxamento de restrições para 11 bancos públicos, disseram pessoas ligadas ao assunto. O governo disse que era o momento de abrir consultas com o banco central sobre certas questões. Fonte: Dow Jones Newswires.