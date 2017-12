Novas unidades do MCMV em SP terão investimento de R$ 270 mi

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 15, a assinatura de um contrato para construção de 1,9 mil novas moradias na capital paulista para famílias do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, serão investidos R$ 270 milhões, sendo que 67% dos recursos virão do governo federal, Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal. Outros 14% são recursos do governo do Estado e 19% da Prefeitura.

As obras terão início em até 30 dias, segundo informou a Prefeitura, nas regiões norte, sul e leste da cidade.