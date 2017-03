Nova posição da PF ajuda a retomar vendas de carne ao mercado interno, diz Maggi

O novo posicionamento da Polícia Federal (PF), admitindo que os problemas encontrados na Operação Carne Fraca são pontuais, é um fator importante para a retomada das vendas de proteína animal ao mercado interno, disse na manhã desta quarta-feira, 22, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. "A população confia muito na PF", comentou.

No último fim de semana, o ministro criticou a forma como a operação foi comunicada à população. Segundo ele, foram divulgadas informações errôneas, como a da mistura de papelão aos embutidos. Além disso, as análises laboratoriais foram questionadas. Na terça-feira, 21, o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, esteve no Ministério da Agricultura para tratar de uma maior participação dos técnicos na avaliação das informações.

