Nova Lima recebe festa de encerramento do projeto 'O Bom do Bairro'

Projeto O Bom do Bairro é o Pequeno Negócio - Divulgação

Nesta sexta-feira, 1º de dezembro, o bairro Nova Lima receberá a festa de encerramento do “O Bom do Bairro é o Pequeno Negócio” - projeto promovido neste ano pelo Sebrae em todas as regiões da capital.

Como de costume nas ações realizadas até agora pela iniciativa, a van da instituição de apoio aos pequenos negócios prestará atendimento, das 10 às 17 horas, a quem quiser abrir ou melhorar sua empresa. A unidade móvel estará estacionada no Supermercado Mister Junior (Rua Jerônimo de Albuquerque, 1821).

Cerca de 10 mil pessoas foram atendidas durante sete meses de ações

Três instituições financeira também irão prestar orientações ao público sobre a aquisição de crédito para empreender: Banco do Brasil, Sicredi e Patrizi Tecnologia (fornecedora de máquinas de cartão). Além disso, representantes da Liga do Bairro (Associação de Moradores do Nova Lima) terão um espaço para receber sugestões e trocar experiências com quem vive na região.

“Desta maneira, reunimos em um só local itens importantes para quem quer estabelecer um negócio no município, e em especial no Nova Lima”, afirma Matheus Oliveira, analista técnico do Sebrae e gestor da ação.

Além do atendimento especializado sobre o MEI (microempreendedor individual), micros e pequenas empresas, haverá ainda atrações para divertir a população (música ao vivo, animação com personagens, pipoca e muito mais).

Resultados

Oito bairros, conhecidos como grandes centros comerciais, receberam a unidade móvel do Sebrae/MS: Universitário, Jardim Centro-Oeste, Tijuca, Itamaracá, Moreninha, Aero Rancho, Santo Amaro e Nova Lima.

Por meio do Negócio a Negócio, a instituição atendeu também de porta em porta a empresas de todas as regiões da capital: Bandeira, Anhanduizinho, Lagoa, Imbirussu, Segredo, Prosa e Centro. Já o chat online “Fale com um Especialista”, disponível no site www.ms.sebrae.com.br, garantiu praticidade a quem não podia sair de casa, do trabalho ou do próprio negócio.

Ao todo, cerca de 10 mil empresas foram atendidas durante estes sete meses de ações. “Temos a consciência de que, num cenário com várias pessoas buscando oportunidades no mercado, e em que o empresário por muitas vezes está tocando a empresa sozinho, é fundamental estarmos no bairro, ao lado dessas pessoas, levando conhecimento para gerar desenvolvimento”, destaca Claudio Mendonça, superintendente do Sebrae em Mato Grosso do Sul.

Informações sobre as soluções do Sebrae/MS e o evento: 0800 570 0800.