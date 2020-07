Nova gasolina vai chegar mês que vem em MS; produto será mais caro e veículo rodará mais km com um litro

As mudanças valem para a gasolina tipo C (comum) e premium - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Os motoristas e pilotos de MS terão uma grata surpresa a partir do próximo dia 3. A gasolina vendida no Brasil deverá seguir novas especificações definidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que regula o setor. As mudanças valem para a gasolina tipo C (comum) e premium. O combustível vai ter uma qualidade melhor, deixando os veículos mais eficientes e reduzindo o consumo de combustível.

Segundo o gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Automotivos, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Estado de MS (Sinpetro/MS), Edson Lazaroto, ao portal A Crítica, o preço vai subir, mas o desempenho e a conservação do motor será compensado. “Ela vai ser melhor para o cliente. Por mais que ela seja um pouco mais cara, ela vai compensar pela octanagem. O consumidor vai perceber a diferença economicamente no fim do mês”, explica. Ou seja, apesar de o motorista pagar mais caro pelo combustível, o veículo rodará mais km com um litro de gasolina.

Lazaroto ainda reforça um dos principais benefícios é que a “nova gasolina” será antifraude. “Por mais que não tenhamos caso aqui em MS, sabemos que em SP existe. Com o novo produto ela vai evitar fraude, dando mais segurança para consumidor e distribuidora. A população de MS já pode esperar por um novo produto no mês que vem”, afirma.

A "nova gasolina" será antifraudes

Conforme a Petrobras o litro da gasolina vai ficar mais caro, mas ainda não há uma estimativa de qual será o aumento.