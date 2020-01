Nota MS Premiada: aplicativo facilita acesso dos consumidores para conferir dezenas

De onde estiver, o usuário poderá do próprio celular baixar o ícone que dá acesso ao site notamspremiada.ms.gov.br, tanto no modelo Android como no IOS (Iphone). - (Foto: Divulgação)

De onde estiver, o usuário poderá do próprio celular baixar o ícone que dá acesso ao site notamspremiada.ms.gov.br, tanto no modelo Android como no IOS (Iphone). Para ter o ícone da Nota MS Premiada em celular modelo Android será necessário que o usuário acesse a página do Google, depois digite no campo da pesquisa o endereço do site notamspremiada.ms.gov.br ou “nota ms premiada”.

Dentre as opções encontradas aparecerá o link www.notamspremiada.ms.gov.br. Clique nessa opção. Na sequência, será aberto o ícone Nota MS Premiada. Clique nos três botões na parte superior à direita da tela do celular, ou verifique se no rodapé da mesma aparecerá a mensagem: “adicionar o app nota premiada à tela inicial”. Clique nessa mensagem. Depois, aparecerá um outro quadro com o seguinte aviso: “ adicionar à tela inicial”. Neste momento, o usuário terá de clicar no botão adicionar, aguardar alguns instantes, e pesquisar se o ícone da Nota MS Premiada já foi baixado. Ao encontrar o ícone, o usuário precisará clicar e consultar, pelo seu CPF, as dezenas geradas.

Já pelo celular IOS (Iphone), o usuário terá de acessar o Google ou o Safari (de preferência). Depois, o consumidor terá de digitar notamspremiada.ms.gov.br ou “nota ms premiada”. Dentre as opções encontradas aparecerá o link www.notamspremiada.ms.gov.br. Clique nessa opção. Depois, será aberto um app Nota MS Premiada. No rodapé da tela do celular aparecerá um ícone (um quadrado com uma seta apontando para cima). Clique nele. Depois, aparecerá opções no rodapé: lista de leitura, adicionar favorito, etc. Encontre a opção “Tela de início”, que tem um desenho de um quadrado com um sinal de “ +” dentro do quadrado. Clique nessa opção. Em seguida, aparecerá um outro quadro com o seguinte aviso: “adicionar à tela inicial”. Clique no botão “adicionar”, aguarde alguns instantes, e pesquise se o ícone da Nota MS Premiada já foi baixado. Quando encontrá-lo, clique e consulte, pelo seu CPF, as dezenas geradas. “ O ícone facilita e muito, porque já te leva direto para a página www.notamspremiada.ms.gov.br, afirma o chefe da Unidade de Educação Fiscal, Amarildo Cruz.

Segundo ele, caso ache necessário, o usuário pode conferir o documento fiscal por meio de dois métodos. Se tiver um celular modelo Android, o usuário poderá baixar qualquer aplicativo de leitor de QR Code para conferir os dados da nota fiscal. Com o aplicativo, o consumidor irá clicar em cima do QR Code, para verificar o documento fiscal. Para os que têm o aparelho IOS (Iphone), será necessário usar a câmera do Iphone celular para ir direto para o Safari. Lá aparecerá a nota fiscal digital, que é a mesma nota fiscal que está impressa no papel. “ Isso serve para o consumidor conferir, se tiver alguma dúvida. Ele pode usar o QR Code para confirmar os dados da nota fiscal”, explica.

O Quick Response Code (Código de Resposta Rápida -QR Code) é um atalho impresso no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) do consumidor, que facilita a consulta dos dados da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) na base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MS) por meio de um aplicativo leitor de QR Code instalado no celular smartphone, para que não seja necessário digitar a chave de acesso de 44 dígitos na consulta pública da NFC-e.