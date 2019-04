'Nosso esforço é para votar reforma o mais rápido possível', diz Marcelo Ramos

A Comissão Especial que vai analisar a proposta de reforma da Previdência do governo trabalhará para permitir que a pauta seja apreciada pelo Plenário da Câmara "o mais rápido possível", afirmou nesta sexta-feira, 26, o presidente da Comissão, deputado Marcelo Ramos (PR-AM). "Nosso esforço é votar a reforma o mais rápido possível", declarou, em entrevista à Rádio Eldorado.

Ramos afirmou que ainda não teve tempo para definir como se darão os trabalhos. "Na terça-feira, me reunirei com o relator da proposta Samuel Moreira, PSDB-SP e com líderes partidários", disse.

"Todos querem saber sobre os prazos da Comissão. Como recebi este gesto de confiança do presidente da Câmara Rodrigo Maia, trabalho com os prazos que ele determina", afirmou Ramos, lembrando que Maia já sinalizou que espera a aprovação da Comissão Especial até julho. "Meu papel é criar as condições para que a reforma seja votada", afirmou o deputado.