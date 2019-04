'Nossa prioridade é rejeitar essa proposta de reforma', diz deputado do PDT

O deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG) defendeu uma "resistência" a grupos poderosos que, segundo ele, tentam influenciar as decisões do Congresso sobre medidas econômicas. Ele não citou quais grupos são esses. O parlamentar ainda criticou a proposta de reforma da Previdência e defendeu sua rejeição. "Nossa prioridade é rejeitar essa proposta de reforma da Previdência", disse.

O deputado do PDT também criticou a proposta do governo de retirar da Constituição o detalhe das regras previdenciárias, delegando essas definições para uma lei complementar. "No cenário futuro, isso é um cheque em branco", afirmou.