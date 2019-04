'Nós vamos passar na CCJ com certeza', diz relator da reforma da Previdência

O relator da proposta da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), está no Palácio do Planalto para tratar da articulação política com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. "Está tudo sob controle", disse a jornalistas, ao chegar ao Planalto.

Ele também voltou a afirmar que vai apresentar o relatório na próxima terça-feira, dia 9. Depois disso, destacou que "a ideia é fazer um diálogo institucional", de aproximação. Questionado se há votos suficientes para aprovar o texto, demonstrou otimismo. "Nós vamos passar na CCJ com certeza."

Freitas informou, ainda, que decidiu incluir no parecer alguns pontos que foram discutidos na CCJ, destacando a reunião de quarta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o encontro desta quinta com juristas. "O relatório vai ser um pouco acrescentado para que a gente possa abordar todos os aspectos discutidos na comissão. Não vai ser algo tão longo, não. Na casa de 20 a 25 páginas", declarou.