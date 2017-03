Nos EUA, governo Trump autoriza construção de oleoduto Keystone

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu aprovação final para o projeto Keystone XL, um grande oleoduto. Nesta sexta-feira, o Departamento de Estado emitiu uma permissão presidencial para que a TransCanada, empresa responsável, realize a obra.

A iniciativa ainda enfrenta disputas judiciais em Nebraska e Dakota do Sul, o que pode gerar atrasos. A TransCanada precisava do aval do Departamento de Estado porque o oleoduto cruza a fronteira entre os EUA e o Canadá.

Trump afirmou que a decisão representa uma "nova era" da política energética americana e reduzirá a dependência do petróleo estrangeiro. A decisão encerra uma disputa de anos entre grupos ambientalistas e o setor de energia sobre o projeto. Fonte: Dow Jones Newswires.

