'Nós afirmamos que as reformas continuarão', diz Onyx Lorenzoni

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, negou que o governo tenha deixado a reforma administrativa fora da lista de prioridades para 2020. Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP) e o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) afirmaram que faltou ênfase sobre o assunto no discurso do presidente Jair Bolsonaro enviado ao Congresso.

Onyx foi responsável por levar a mensagem presidencial para a cerimônia de reabertura dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional.

Questionado por jornalista sobre a ausência de uma referência direta à reforma, Onyx justificou dizendo: "Nós afirmamos que as reformas continuarão."

Segundo ele, o governo enviará uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) "conceitual" sobre as mudanças nas regras do serviço público.