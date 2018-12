Campanha Nome Limpo segue até sexta-feira na ACICG

Esta semana, o feirão de negociação contará com a participação da Energisa atendendo seus clientes - Divulgação

A 13ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo segue até sexta-feira (14/12), das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço, na sede da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), situada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro.

Esta semana, o feirão de negociação contará com a participação da Energisa atendendo seus clientes. Entre as condições especiais, a concessionária de energia elétrica oferece isenção de juros, multa, mora e correção para pagamento à vista, além da possibilidade de parcelamento. E nesta terça-feira, a Uniodonto também atenderá os inadimplentes.

A gestora de Negócios da ACICG, Letícia Ribeiro, explica que a campanha é bastante aguardada pelo comércio, pois possibilita às empresas o recebimento e regularização dos créditos perdidos, a reativação de clientes antigos e, ainda, contribui para o aquecimento do mercado para as compras de Natal. “Esses fatores somados ao desejo das pessoas de regularizarem sua situação financeira gera excelentes resultados fazendo com o que o dinheiro volte a circular aqui na cidade”, esclarece.

Na última semana, a negociação foi realizada com o Conselho Regional de Administração (CRA/MS) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MS). “Temos conselhos associados à ACICG e esse público nos acionou diante da crescente inadimplência que têm sofrido. Muitas entidades têm como única fonte de receita a contribuição associativa, então qualquer falha nesses recebimentos dificulta a própria entidade de se manter, representando riscos para todo um setor”, informou Letícia.

Em 2017, graças ao maior feirão de negociação de débitos de Mato Grosso do Sul, mais de 3 mil registros de dívidas foram excluídos do sistema do SCPC durante a campanha; quase 13 mil pessoas foram atendidas para consultas a débitos somente na ACICG, e mais de R$2,5 milhões foram recuperados para o comércio de Campo Grande. “A nossa expectativa para este ano é manter o número de atendimentos em relação a campanha do ano passado”, finaliza a gerente comercial da ACICG, Letícia Ribeiro.