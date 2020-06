No último dia para entrega do Imposto de Renda, tire suas dúvidas

Nesta terça-feira, o curso de Ciências Contábeis e o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Estácio Campo Grande oferecerá atendimento gratuito aos contribuintes que ainda não fizeram a declaração do imposto de renda. O prazo para acertar as contas com o leão termina nesta terça-feira (30), após ter sido prorrogado pela Receita Federal.

De acordo com a contadora e coordenadora do curso de Ciência Contábeis, Iara Sônia Marchioretto, o atendimento presencial será feito seguindo todas as recomendações das autoridades para evitar a propagação do novo coronavírus. Por isso, o atendimento será feito apenas mediante agendamento prévio e restrito a uma pessoa por vez. O agendamento deve ser feito pelo número (67) 99242-5554.

“Estamos seguindo todas as recomendações de distanciamento social. Optamos, por isso, em atender uma pessoa por vez, a cada 30 minutos”, explica.

De acordo com a Receita Federal, todas as pessoas físicas residentes no Brasil e que tiveram, no ano de 2019, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 estão obrigadas a declararem imposto de renda. Quem recebeu rendimentos isentos (uma rescisão trabalhista, por exemplo), não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil, no ano passado, também estão obrigados, assim como outros grupos.

O atendimento oferecido pela Estácio Campo Grande é totalmente gratuito e destinado a contribuintes que receberam até R$ 81 mil, no ano de 2019. O contribuinte deve levar documentos com informe de rendimentos dos trabalhos, recibos de aluguel de imóveis para terceiros, informe de rendimentos bancários e de planos de saúde, além de recibos médicos e odontológicos.

Iara Marchioretto lembra, ainda, que os contribuintes que não conseguirem entregar a declaração de imposto de renda no prazo podem procurar atendimento posteriormente para tirarem dúvidas também. “O contribuinte pode fazer o agendamento no NAF, depois, para receber orientação dos professores contadores”, adianta.