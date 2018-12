No Twitter, Trump diz acreditar que EUA fecharão acordo comercial com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no fim da noite de terça-feira acreditar que Washington fechará um acordo comercial com a China, seja "agora ou no futuro".

"Ou teremos um acordo de verdade com a China ou não teremos acordo algum - quando cobraremos pesadas tarifas contra produtos chineses embarcados para os Estados Unidos", comentou Trump em sua conta oficial no Twitter, acrescentando que a China não quer ficar sujeira a tarifas.

No sábado (01), Trump e o presidente chinês, Xi Jiping, decidiram suspender as hostilidades comerciais por 90 dias, período durante o qual seus respectivos governos tentarão fechar um acordo comercial mais duradouro.