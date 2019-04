No Twitter, Janaina Paschoal critica intervenção de Bolsonaro na Petrobras

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL/SP) criticou neste sábado, em sua conta no Twitter, o partido e a intervenção no preços do diesel por parte do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, com a decisão de ontem, "o L de liberal (da legenda) já não é tão liberal assim". E emendou: "O PSL está cada vez mais parecido com o PT".

A parlamentar criticou a decisão do partido de mudar o nome de PSL para PCL. E afirmou que só estaria vinculada a um partido por uma exigência da lei. "Eu digo e repito, Partidos são verdadeiras prisões. Uma lástima!", disse, na rede social.