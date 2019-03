No leilão aeroportos, todos os blocos recebem oferta; ágio chega a 981% no NE

O leilão de aeroportos realizado na manhã desta sexta-feira, 15, pelo governo federal recebeu propostas para os três blocos oferecidos à iniciativa privada. Considerado o mais atrativo em termos comerciais, o grupo de terminais do Nordeste atraiu seis interessados e a espanhola Aena lidera as ofertas com R$ 1,850 bilhão, o que representa ágio de 981,47%.

Em seguida, estão os suíços da Zurich que ofereceram R$ 1,690 bilhão, valor 887,93% acima do mínimo.

Já o consórcio Região Nordeste oferece R$ 1,488 bi pelo bloco, com ágio de 770%. Aena, Zurich e Consórcio Nordeste irão para o viva-voz.

Para o bloco sudeste, foram quatro propostas e a suíça Zurich lidera com oferta de R$ 437 milhões pelo bloco, valor com ágio de 830,15%.

Em seguida, aparecem a francesa ADP que ofereceu R$ 304 milhões (ágio de 547,06%) e a CCR que ofereceu R$ 167 milhões, com ágio de 255,47%. As três empresas deverão ir para o viva-voz.

Pelo bloco Centro-Oeste, foram duas ofertas. O Consórcio Aeroeste ofereceu R$ 20,3 mi, valor com ágio de 2.355,99% e o Consórcio Construcap-Agunsa ofertou R$ 9,092 mi pelos terminais da região, cifra com ágio de 1000%.