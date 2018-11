No G-20, Trump e Macri prometem conversar sobre comércio e negócios

Ao chegar à Casa Rosada, em Buenos Aires, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, ao lado do presidente Maurício Macri, que conversará sobre comércio e compras militares com o mandatário argentino. "95% do que falaremos são negócios", comentou o americano. Diversos lideres globais estão na capital do país vizinho para a cúpula do G-20.

Momentos antes, Macri agradeceu a Trump o "enorme apoio" recebido do seu governo, mencionando as tratativas para acertar um pacote de resgate à Argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI), e a cooperação bilateral nas áreas de educação, defesa e segurança.

"Esperamos que investidores dos Estados Unidos continuem investindo no nosso país", disse o argentino.