No Focus do BC, mercado projeta Selic mais alta apenas em junho de 2020

Em meio à fraqueza da atividade, os economistas do mercado financeiro esperam pela manutenção da Selic (a taxa básica) no atual patamar, de 6,50% ao ano, pelo menos até junho de 2020, quando a taxa subiria para 6,75% ao ano.

Conforme o Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 29, a projeção do mercado é de que a Selic suba ainda para 7,00% em julho do próximo ano.

Na pesquisa Focus do BC, os economistas mantiveram suas projeções para a Selic no fim de 2020. Conforme a mediana das previsões, depois de fechar 2019 em 6,50% ao ano, a taxa básica de juros encerraria o ano seguinte em 7,50%.

No caso de 2021, a projeção seguiu em 8,00%, igual ao verificado um mês antes. A projeção para a Selic no fim de 2022 também permaneceu em 8,00%, mesmo patamar de um mês antes.

Em março, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou a manutenção, pela oitava vez consecutiva, da Selic em 6,50% ao ano. Ao mesmo tempo, o BC indicou que, em seu cenário básico, o balanço de riscos para a inflação tornou-se simétrico.

Ou seja, o risco de uma inflação mais baixa - em função da ociosidade na economia - tem o mesmo peso do risco de uma inflação mais alta - por conta do andamento das reformas e do cenário externo.

A instituição reiterou, porém, que manterá a "cautela, serenidade e perseverança" em suas próximas decisões, "inclusive diante de cenários voláteis".

No grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a mediana da taxa básica em 2019 seguiu em 6,50% ao ano, igual a um mês antes. No caso de 2020, foi de 7,50% para 7,25%, ante 7,50% de quatro semanas atrás.

A projeção para o fim de 2021 no Top 5 permaneceu em 8,00%. Há um mês, estava no mesmo patamar. Para 2022, a projeção do Top 5 seguiu em 7,50%, ante 8,00% de um mês antes.