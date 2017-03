'No Brasil, existe cultura da propina', diz deputado europeu

No Parlamento europeu, não faltaram críticas ao Brasil após as notícias sobre fraudes para adulteração de carnes. Para o eurodeputado John Agnew, existe "uma cultura da propina no Brasil". "Se vamos continuar a importar do Brasil, a única forma é de enviar nossos inspetores lá", defendeu. "Onde existe uma suspeita sobre um produto, existe sobre todos", emendou a deputada Mairead McGuinness.

Paolo De Castro, deputado italiano, qualificou o caso como um "escândalo muito sério" e exigiu que os padrões europeus sejam impostos ao Brasil se o país quer vender para o mercado europeu. "É um escândalo grave que desestabiliza o consumidor", disse o deputado Michel Dantin. "Os autores precisam ser condenados tanto na Europa como no Brasil", completou. Ao explicar aos deputados o que ocorria no Brasil, os negociadores abandonaram a diplomacia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários