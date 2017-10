Nível de emprego na indústria paulista sobe 0,05% em setembro

O nível de emprego na indústria paulista avançou 0,05% em setembro ante agosto na série com ajuste sazonal, relatou nesta terça-feira, 10, o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). No mês, a geração de vagas ficou positiva em 2 mil postos de trabalho. Na avaliação sem ajuste sazonal, foi apurada alta de 0,08% na mesma base de comparação. Já em relação com setembro do ano passado, houve recuo de 2,76% no nível de emprego, com menos 61,5 mil trabalhadores empregados.

Nos nove primeiros meses de 2017, o saldo de emprego segue em terreno positivo, com 7 mil vagas criadas, o que representa alta de 0,32% na comparação com o mesmo período do ano passado, apontou a Fiesp.

Metade dos 22 setores acompanhados pelo indicador da Fiesp apresentaram desempenho negativo, enquanto outros cinco tiveram geração líquida de vagas e os demais seis segmentos permaneceram estáveis. A indústria de alimentos ficou com o destaque positivo, com a criação de 910 vagas, seguida pelo setor de confecção de vestuários e acessórios, com saldo de 578 novos postos de trabalho. Na ponta negativa, as indústrias de coque, derivados do petróleo e biocombustíveis promoveram corte líquido de 560 vagas e o segmento de produtos diversos enxugou 497 vagas.

Na análise por grandes regiões, a Fiesp verificou crescimento no interior paulista (0,10%) e na Grande São Paulo (0,01%). Já entre as 36 diretorias regionais da entidade, 16 apresentaram crescimento, com destaque para Santos (1,57%), puxado pelo setor de vestuário (9,88%) e minerais não-metálicos (3,95%). A principal queda foi verificada na região de Jaú (-3,18%), com as perdas lideradas pela indústria de coque, petróleo e biocombustíveis (-46,70%).

