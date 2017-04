Nível de emprego na indústria de SP com ajuste cai 0,12% em março, diz Fiesp

O nível de emprego na indústria paulista caiu 0,12% em março ante fevereiro na série com ajuste sazonal, informou o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp) nesta terça-feira, 18. Contudo, sem ajuste sazonal, houve avanço de 0,45%, com a geração de 9,5 mil vagas no mês.

Assim, no primeiro trimestre de 2017, foram criadas 13,5 mil vagas, com aumento do nível de emprego de 0,62%. No mesmo período do ano passado, essa variação era negativa em 1,33%.

De acordo com o gerente do Depecon Guilherme Moreira, o emprego industrial aponta para a estabilidade neste ano. "O resultado positivo de março mais que compensou a queda verificada em fevereiro. Estas oscilações são normais e mostram que o emprego tende a se estabilizar", detalha Moreira.

Segundo a Fiesp, a geração de postos de trabalho em março foi influenciada principalmente pelo setor de Açúcar e Álcool, que está aquecido por conta do período de safra agrícola. Outros sete setores tiveram desempenho positivo no mês, como Coque, Petróleo e Biocombustíveis (7,31%).

Do lado negativo, houve 12 segmentos com destruição de vagas, com destaque para o de Produtos Diversos (-1,82%). Ainda dois setores mantiveram-se estáveis em março.

Por região, a geração de vagas só aconteceu no interior (0,82%), enquanto na Grande São Paulo houve recuo de 0,53%.

Nas diretorias regionais, o avanço mais intenso aconteceu em Piracicaba, de 3,13%, graças, principalmente, ao setor alimentício (11,47%). Já a variação negativa mais significativa ocorreu em Botucatu (-1,58%), influenciada por Produtos de Metal (-40,00%).

