Netflix lucra US$ 720 milhões no trimestre, frustra previsão e ação cai 9,15%

A Netflix registrou lucro líquido de US$ 720 milhões no segundo trimestre - (Foto: Reprodução)

A Netflix registrou lucro líquido de US$ 720 milhões no segundo trimestre, ou US$ 1,59 por ação, superior ao lucro de US$ 271 milhões, ou US$ 0,60 por ação, de igual período de 2019. O resultado ficou abaixo da previsão de US$ 1,82 dos analistas consultados pela FactSet. A receita da companhia, por sua vez, aumentou a US$ 6,148 bilhões, de US$ 4,923 bilhões anteriormente. Após a divulgação do balanço, a ação da empresa recuava 9,15% no after hours em Nova York, às 17h24 (de Brasília).

Em seu balanço, a Netflix disse que, diante dos "tempos incertos" e das restrições sociais, a empresa conseguiu aumentar bastante sua base de assinantes, em 26 milhões no primeiro semestre todo, de 12 milhões em igual período de 2019. Com isso, ela espera agora um crescimento menor nesse quesito no segundo semestre, na comparação com o ano anterior.

Apenas no segundo trimestre, a base de clientes foi ampliada em 10,09 milhões, diz o balanço - para o terceiro, a expectativa é de 2,5 milhões de novos assinantes. A Netflix ainda informou que projeta para o terceiro trimestre lucro líquido de US$ 954 milhões (US$ 2,09 por ação) e receita de US$ 6,327 bilhões.