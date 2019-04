Nestlé lança hambúrguer à base de vegetais em oito países da Europa

De olho no mercado de alternativas à carne, a Nestlé está lançando este mês um hambúrguer à base de proteínas vegetais, como trigo e soja, além de extratos de beterraba e cenoura. O produto, distribuído em oito países da Europa, incluindo Bélgica e Alemanha, é chamado Garden Gourmet Incredible Burger. O plano é colocar um alimento parecido no mercado dos Estados Unidos ainda este ano.

"Muitos consumidores sabem que menos carne em suas dietas é bom para eles e para o planeta, mas alternativas à carne feitas à base de planta frequentemente não correspondem às suas expectativas", disse a Nestlé.

Esse é o maior passo da companhia para adaptar seu amplo portfólio ao gosto do público, que passa por mudança. A companhia vendeu seus negócios de confeitaria nos EUA para a Ferrero SpA no início do ano passado e disse em fevereiro que iria explorar opções estratégicas para o negócio de carne processada Herta, mantendo os negócios de massa e produtos vegetarianos da marca.

Ainda este ano, a Nestlé apresentará um hambúrguer à base de plantas, conhecido como o "Awesome Burger", nos EUA, sob a marca Sweet Earth. A Nestlé disse que os dois hambúrgueres são resultados de colaboração entre chefs, pesquisadores de proteínas alternativas e especialistas locais em alimentos, tanto da Garden Gourmet quanto da Sweet Earth. Fonte: Dow Jones Newswires.