Neoenergia conquista também Lote 3, ao oferecer deságio de 44,9% em leilão

A Neoenergia conquistou na manhã desta quinta-feira, 20, o Lote 3 do leilão de transmissão que acontece neste momento na sede da B3, em São Paulo. Após levar os lotes 1 e 2, a companhia também arrematou o terceiro empreendimento licitado nesta quinta-feira, ao propor receber uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 69,1 milhões, para construir e operar o projeto.

O montante corresponde a um deságio de 44,9% em relação à RAP máxima estabelecida para o empreendimento, de R$ 125.418.409,00.

A empresa superou a Taesa, em disputa a viva-voz. Na primeira fase, outras cinco empresas fizeram ofertas, com lances que apresentavam desconto entre 27,46% e 38,9% em relação à RAP máxima.

A licitação do Lote 3 estava condicionada à do Lote 2. O Lote 3 é composto por uma linha de transmissão dupla entre Campos 2 e Mutum, com 478 quilômetros de extensão, passando pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

O empreendimento exigirá investimentos de R$ 753,56 milhões e deve gerar 1.507 empregos diretos, segundo estimativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A agência explica que o projeto deve propiciar a expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termoelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. As obras têm prazo de 60 meses para serem construídas.

Um total de 38 empresas e consórcios disputam o leilão de transmissão, conforme documento disponibilizado pela Aneel. São ofertados no leilão desta quinta-feira 16 lotes de empreendimentos, com um total de 7.152 quilômetros de linhas de transmissão além de subestações com capacidade de transformação de 14.819 mega-volt-amperes (MVA) em 13 Estados do País (Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins).