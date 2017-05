Negociações tentam blindar equipe econômica

Citado como possível candidatos à Presidência da República no caso de renúncia do presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teve nesta quinta-feira, 18, várias conversas com investidores, gestores e analistas nacionais e estrangeiros, na tentativa de tranquilizá-los de que a equipe continua trabalhando "normalmente" e que a direção da política econômica permanece a mesma. O furacão da crise pegou o País no início, ainda frágil, do processo de retomada econômica no primeiro trimestre do ano e a equipe quer garantir que não haja retrocessos.

Qualquer que seja o desfecho da crise política deflagrada pelas acusações contra o presidente Michel Temer, segundo apurou o Estadão/Broadcast, a estratégia agora é blindar o núcleo da equipe econômica para evitar uma desorganização ainda maior da economia com riscos de ruptura. O tema foi ponto central das reuniões que aconteceram ontem na área econômica e nas conversas com políticos e representantes do setor produtivo.

O recado transmitido por Meirelles aos representantes do mercado financeiro é de que a gestão econômica continua "firme e serena". "Vamos aguardar os desdobramentos e os próximos passos do Congresso", disse uma fonte da equipe econômica. Nas conversas com os investidores e empresários, Meirelles também transmitiu a avaliação de que vai continuar trabalhando para a aprovação das reformas. O ministro afirmou a interlocutores que acredita no "voto de racionalidade" dos parlamentares porque os partidos estão preocupados com a governabilidade e a situação econômica. Meirelles vai procurar os parlamentares para alinhavar o encaminhamento dos projetos no Congresso.

A avaliação é de que a economia está retomando o crescimento, não há expectativa da volta da inflação e nem de um movimento de aumento da taxa básica de juros, disse a fonte. No radar, a preocupação maior com uma rápida contaminação do projeto econômico pela crise política. As votações das reformas - tanto a previdenciária quanto a trabalhista - já estão comprometidas e investidores estrangeiros de saída do País.

Em meio à quantidade enorme de rumores em Brasília, alguns negociadores das reformas já falam nos bastidores no nome de Henrique Meirelles como uma opção para assumir a Presidência, caso Temer deixe o cargo. Nessa hipótese, o Congresso seria o responsável por eleger o próximo presidente, de forma indireta. No entanto, também há um receio de que as denúncias atinjam o próprio ministro da Fazenda, que já atuou no conselho de administração da J&F, holding da JBS. Oficialmente, o ministro não se pronunciou nesta quinta.

O governo trabalha para administrar um período de grande instabilidade nos próximas dias e semanas. Meirelles e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, acertaram uma ação conjunta para tentar controlar a volatilidade que visa assegurar a liquidez no mercado. "O governo não deve interferir em preços", afirmou a fonte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

