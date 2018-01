Negociações do Nafta 'vão muito bem', diz Trump

O presidente disse também que não está preocupado com o conteúdo do depoimento do procurador-geral, Jeff Sessions, no caso sobre a Rússia - Foto: Karin Barra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira em coletiva de imprensa na Casa Branca que não vai estimular a guerra comercial entre os países. Ele disse também que as negociações para reescrever os termos do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) vão "muito bem".

Ao assinar o decreto contra a importação de painéis solares, Trump reforçou que está "trazendo os investimentos de volta pela primeira vez em muitos anos".

Trump reforçou ainda que o decreto foi feito para "proteger emprego dos americanos". "As companhias americanas estão sendo dizimadas pela concorrência do exterior, e precisamos protegê-las", disse.

O presidente disse também que não está preocupado com o conteúdo do depoimento do procurador-geral, Jeff Sessions, no caso sobre a Rússia.

Segundo a mídia americana, na semana passada Sessions depôs no painel liderado pelo ex-diretor do FBI Robert S. Mueller. As investigações se centram na suspeita que pessoas ligadas à campanha de Trump em 2016 tinham ligação com autoridades russas.