Natel de Moraes é reconduzido à Presidência do Sindicato das Indústrias Cerâmicas de MS

Proprietário das indústrias cerâmicas NHF e Cerâmica Campo Grande, Natel Henrique Farias de Moraes foi reconduzido, nesta segunda-feira (20), ao cargo de presidente do Sindicer/MS (Sindicato das Indústrias Cerâmicas de Mato Grosso do Sul) para o triênio 2017/2020. Com chapa única, a eleição também elegeu os empresários Luiz Cláudio Sabedotti Fornari, como vice-presidente, e Cláudia Pinedo Zottos Volpini, como 1ª secretária, que foram mantidos nos respectivos cargos.

Depois de comparecer à sede da Incubadora Sindical da Fiems, onde foi realizada a votação, o presidente do Sindicer fez um balanço dos últimos três anos à frente do Sindicato e falou sobre as perspectivas para o próximo triênio, que, segundo ele, são otimistas em razão das mudanças no “Minha Casa, Minha Vida” e inauguração da Escola da Construção do Senai, em Campo Grande (MS).

“Os últimos três anos de mandato foram muito difíceis, passamos praticamente só administrando a crise dento do nosso segmento cerâmico, em que empresas fecharam, houve queda nas vendas, um cenário muito negativo. Mas acreditamos que agora começa a aparecer uma luz no fim do túnel, onde há perspectiva de retomada”, analisou Natel Henrique Farias de Moraes.

Para o dirigente sindical, a recuperação das empresas do segmento cerâmico deve acontecer a partir de 2018. “Acreditamos que, para este ano, não haverá crescimento ainda, mas, pelo menos, também não deve haver queda. Para 2018, a expectativa é de retomada, diante da estabilização da inflação e queda dos juros”, apostou o presidente do Sindicer.

“A inauguração da Escola da Construção do Senai resolverá o gargalo da falta de mão de obra qualificada no nosso Estado porque, em 2012, quando aconteceu o boom da construção civil, não tínhamos como atender a demanda em razão da falta de pessoal capacitado. As mudanças no Minha Casa, Minha Vida, que agora é o Casa para Todos, no qual o Governo Federal prevê a construção de 600 mil novas casas, o que deve ajudar bastante”, acrescentou Natel de Moraes sobre o cenário otimista.

Confira a abaixo a composição da diretoria do Sindicer/MS para o triênio 2017-2020:

Diretoria:

Presidente: Natel Henrique Farias de Morais

Vice-presidente: Luiz Claudio Saberdotti Fornari

1ª secretária: Claudia Pinedo Zottos Volpini

2º secretário: Fernando Augusto Lagana Striquer

1º tesoureiro: Durval Pedro Cassapula

2º tesoureiro: Antonio José Teixeira Mortari

Diretor: Luis Antônio Morila Guerra

Conselho Fiscal:

Titular: José Nemer Ayub

Titular: Daniel Yukito Akabane

Suplente: Alexandre Reichardt de Souza

Suplente: Neuza Maria Berti Fornari

Representantes junto a Fiems:

Titular: Luiz Claudio Saberdotti Fornari

Suplente: Claudia Pinedo Zottos Volpini

