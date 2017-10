Nasdaq e S&P 500 renovam máximas históricas, com salto de ações de tecnologia

Os mercados acionários americanos registraram forte valorização nesta sexta-feira, 27, impulsionados por papéis de gigantes de tecnologia, que foram apoiados por resultados corporativos bastante acima do esperado no trimestre encerrado em setembro. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos e a possibilidade de um presidente "dovish" no Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sustentaram os ganhos das bolsas de Nova York.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,14%, aos 23.434,19 pontos; o S&P 500 subiu 0,81%, aos 2.581,07 pontos; e o Nasdaq saltou 2,20%, aos 6.701,26 pontos. Com isso, S&P 500 e Nasdaq renovaram máximas históricas de fechamento.

A enxurrada de balanços de empresas de tecnologia que dominou a quinta-feira teve repercussão nos mercados acionários americanos nesta sexta-feira, com todas as grandes companhias do setor encerrando o dia em alta expressiva em Nova York. Intel, Amazon, Microsoft e Alphabet, a controladora do Google, informaram lucro líquido e receita bastante acima do esperado no período entre julho e setembro, apoiando fortes ganhos em suas ações nesta sexta-feira.

Os papéis da Amazon atingiram recorde histórico de fechamento, com a companhia fechando o pregão em alta de 13,22%, a US$ 1.100,95. Outra ação que subiu acima de US$ 1 mil foi a da Alphabet, que avançou 4,26%, a US$ 1.033,67. Já a Intel saltou 7,38%, a US$ 44,40, e a Microsoft ganhou 6,41%, a US$ 83,81. Alphabet e Microsoft também registraram máximas históricas.

Com os fortes resultados, outras techs foram impulsionadas: o Twitter, que chegou a cair pressionado por um movimento de realização de lucros após ter subido mais de 18%, fechou em alta de 6,75%, dando prosseguimento ao otimismo com os resultados de seu balanço do trimestre passado. Já a Apple fechou em alta de 3,58% após relatos de que a demanda pelo iPhone X, cuja pré-venda começou na madrugada de quinta para sexta-feira nos EUA, está forte, apesar de aparelho custar US$ 999.

Além das ações de tecnologias, favoreceram os ganhos nas bolsas relatos de que o presidente dos EUA, Donald Trump, estaria inclinado a nomear o atual diretor do Fed Jerome Powell para o comando do banco central. Tanto Powell quanto a atual presidente da instituição, Janet Yellen, parecem menos propensos a movimentos agressivos na elevação das taxas de juros, como outros candidatos, como o economista John Taylor. Com isso, os mercados acionários seriam favorecidos por uma escolha "dovish" por parte de Trump.

Os relatos sobre Powell como chair do Fed deram ainda mais força para o movimento altista visto nas ações, que reagiram positivamente a dados americanos. De acordo com o Departamento do Comércio dos EUA, o PIB do país cresceu à taxa anualizada de 3% no terceiro trimestre, enquanto analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam expansão menor, de 2,7% no período. (Com informações da Dow Jones Newswires)