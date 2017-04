O objetivo é realizar o pagamento das contas, regularizar o cadastro dos trabalhadores e regularizar cadastro e senha do Cartão do Cidadão / Reprodução

A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento das contas inativas do FGTS neste sábado, 8, para trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. As agências estarão abertas das 8 às 15h apenas aos trabalhadores com direito ao saque do FGTS. O objetivo é realizar o pagamento das contas, regularizar o cadastro dos trabalhadores e regularizar cadastro e senha do Cartão do Cidadão.

Confira as agências que estarão abertas no endereço: AQUI .

