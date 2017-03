'Não sei a quantas perguntas respondemos', diz embaixador na China sobre carne

O embaixador brasileiro em Pequim, Marcos Caramuru de Paiva, disse neste sábado (25) que a retomada das importações de carne brasileira pela China foram resultado de um intenso trabalho de informação feito pelos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores. "Não sei a quantas perguntas respondemos", disse ele ao Estado. "Mantivemos um diálogo permanente."

Os integrantes do governo chinês pediram informações detalhadas inclusive sobre as investigações do esquema de corrupção, para entender onde exatamente estava o problema. O governo brasileiro tem reforçado que a operação Carne Fraca, da Polícia Federal, investiga agentes públicos envolvidos num esquema de corrupção, e não as condições sanitárias dos frigoríficos brasileiros.

O embaixador ressaltou que, durante a crise, os chineses jamais fecharam seu mercado para a carne brasileira. "Eles mantiveram a confiança na gente", disse. As autoridades locais apenas sustaram o desembaraço aduaneiro das cargas de carne como medida preventiva.

Na manhã deste sábado, anunciaram que vão retomar suas importações, suspendendo apenas as compras do frigorífico da JBS na Lapa (PR), onde se constatou que as licenças de exportação eram emitidas sem fiscalização, e as cargas cujo embarque foi autorizada pelos sete fiscais envolvidos na operação.

