Não haverá mudanças no modelo atual de planos de banda larga fixa, diz Kassab

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, recuou de seu depoimento que sinalizava pretensões de limitar o tráfego de dados nos pacotes de banda larga fixa oferecidos pelas operadoras.

Em nota divulgada à imprensa nesta sexta-feira, 13, Kassab esclareceu que não haverá mudanças no modelo atual de planos de banda larga fixa e reiterou seu compromisso em atender o interesse da população e do consumidor.

Em entrevista nesta semana ao site Poder360, o ministro havia dito que o governo federal deverá adotar uma regulamentação que permitirá que as operadoras de banda larga fixa vendam pacotes com limites de dados ao serviço. Segundo ele, a mudança estaria prevista para começar a partir do segundo semestre.

