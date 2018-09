Não há potencial de contágio no Brasil de estresse em emergentes, avalia Temer

O presidente Michel Temer, que está em Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), concedeu entrevista à emissora Bloomberg. Questionado sobre o risco de contágio no Brasil dos estresses recentes em mercados emergentes, ele negou essa possibilidade.

Em breves trechos da entrevista veiculados pela emissora na manhã desta terça-feira, 25, Temer enfatizou o tamanho das reservas internacionais brasileiras, na casa dos US$ 380 bilhões. Além disso, lembrou que as reservas de petróleo do pré-sal devem gerar receita considerável - mais um fator para que o País esteja protegido desses riscos.