Não há 'plano B' para a reforma da Previdência, diz ministro do Planejamento

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira, 30, que não há "plano B" para a reforma da Previdência. A afirmação foi feita na saída de evento promovido pelo jornal O Globo, no Rio. Mais cedo, em palestra no evento, o ministro disse que o governo não pode "titubear" com a reforma.

"Com esse tipo de discussão a gente não pode titubear. É isso que temos que fazer, vamos lutar até o último minuto. Se não passar, no dia seguinte vamos discutir o que fazer", afirmou o ministro, na palestra.

Ao terminar sua fala, Oliveira foi questionado sobre qual seria o "plano B", no caso de a reforma não passar. "Não existe plano B", disse Oliveira, enquanto caminhava para o elevador, para deixa o auditório do Consulado Geral da França no Rio, onde ocorreu o evento.