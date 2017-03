Não há decisão sobre modelo de concessão de empresas de saneamento, diz BNDES

A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, disse nesta terça-feira, 7, que o governo deve lançar em abril uma licitação para contratar estudos para a desestatização de empresas públicas e água e saneamento em 1.786 municípios em 14 Estados. Segundo ela, ainda não há valores previstos, nem uma decisão sobre se as empresas serão concedidas à iniciativa privada ou por meio de Parceria Público-Privada (PPP).

De acordo com ela, na reunião desta terça-feira, 7, do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), o governo formalizou a inclusão das empresas dos Estados do Acre, Santa Catarina, Maranhão, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Os leilões dessas companhias devem ser realizados no primeiro semestre de 2018. No segundo semestre de 2018, serão licitadas as empresas da Bahia, Piauí, Tocantins e Amazonas.

