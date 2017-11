Não existe a maldição do petróleo, existe a maldição da Petrobras, diz Rabello

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello, afirmou nesta segunda-feira, 6, que a economia fluminense não foi prejudicada pela "maldição do petróleo", em que a região que possui um reservatório abundante não desenvolve outras vocações e entra em colapso quando a indústria petroleira decai.

"Não existe maldição do petróleo. O que existe é a maldição da Petrobras. A empresa não foi bem e está sendo resgatada pelo Pedro Parente (atual presidente da estatal)", disse.

Em sua opinião, será saudável para o setor que a Petrobras conviva com muitas outras empresas petrolíferas, o que acontecerá a partir da retomada dos leilões de áreas para exploração e produção. "A gente só não precisa é esperar que o petróleo pague a conta", afirmou.