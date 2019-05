Não chegar a acordo com EUA foi 'pequeno contratempo', diz vice-premiê chinês

O vice-primeiro-ministro da China Liu He afirmou neste sábado que as negociações comerciais com os Estados Unidos não foram interrompidas e classificou como "um pequeno contratempo" o fato de um acordo entre os dois países não ter sido firmado nesta semana diante do acirramento das tensões tarifárias sino-americanas.

Liu disse estar "cautelosamente otimista" quanto às conversas com os EUA. Falando a repórteres, o vice-premiê chinês comentou que os dois lados estão em desacordo sobre a quantidade de produtos que a China prometerá comprar dos EUA para ajudar a equilibrar a balança comercial entre os dois países.

O líder chinês também indicou que as negociações comerciais terminaram com Pequim insistindo que um acordo exigiria que as tarifas trocadas entre os dois lados fossem retiradas primeiramente. Fonte: Associated Press.