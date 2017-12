'Não botem tanta fé na reforma da Previdência, tem muita espuma aí', diz Agripino

O presidente nacional do DEM, senador José Agripino (RN), considera pouco provável a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. "Não botem tanta fé na reforma da Previdência, tem muita espuma aí, cuidado com as notícias", declarou a um grupo de jornalistas. Agripino reforçou ao Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a sigla não deve fechar questão sobre o assunto.

Segundo ele, levantamento feito por deputados do partido indica que o governo não possui até o momento os 308 votos mínimos para aprovar a proposta na Casa. Com isso, Agripino acredita que a matéria nem chegaria a ser apreciada pelo Senado neste ou no próximo ano.

No último domingo, 3, Agripino participou de um jantar com o presidente Michel Temer, ministros e parlamentares na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir o tema.

O governo trabalha para que pelo menos seis partidos da base aliada obriguem seus membros a votar a favor do texto: PMDB, PSDB, DEM, PRB, PP e PTB.