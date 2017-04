Não achamos que vá acontecer guerra comercial com Canadá, diz secretário dos EUA

Após anunciar a imposição de uma tarifa antidumping contra madeira do Canadá usada na construção de casas, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, minimizou a possibilidade de que possa haver uma guerra comercial com o vizinho. "Não achamos que vá acontecer" uma disputa do tipo, afirmou ao ser questionado por repórteres sobre esse risco.

Ross não disse quantos empregos poderiam ser criados ou mantidos nos EUA por causa da medida contra o Canadá, afirmando apenas que vários Estados americanos serão afetados pela medida.

Ainda segundo o secretário de Comércio, com as mudanças em regulações e outros estímulos à economia do governo do presidente Donald Trump, "não há razão para não atingirmos" a meta de crescer 3% ao ano.

