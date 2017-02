Na véspera do feriadão de carnaval, Bovespa cai abaixo dos 67 mil pontos

A Bovespa abriu em queda nesta sexta-feira, 24, e perdeu o patamar dos 67 mil pontos. Todas as blue chips recuam. Entre elas, a maior variação negativa é da Vale. Em mais um dia de queda no preço do minério de ferro, investidores avaliam a oficialização de que o diretor presidente da companhia, Murilo Ferreira, não renovará o contrato, que termina em 26 de maio.

Entre as maiores baixas da carteira Ibovespa, está a BRF. A empresa divulgou na noite de quinta-feira prejuízo líquido de R$ 460 milhões no quarto trimestre de 2016, revertendo o lucro de R$ 1,415 bilhão registrado no mesmo período de 2015.

O presidente do conselho de administração da empresa, o empresário Abilio Diniz, afirmou que constituiu um comitê para reformular o modelo de gestão da companhia.

Entre as ações que divulgaram resultado, as do Pão de Açúcar também estão entre as maiores quedas do Ibovespa. O lucro atribuído aos acionistas controladores nas operações de varejo alimentar, excluindo operações descontinuadas, foi de R$ 9 milhões no quarto trimestre de 2016. O montante ficou abaixo da Prévia Broadcast.

Às 10h28, o Ibovespa caía 1,37% aos 66.537,96 pontos. O exterior contribui para esse desempenho. As bolsas na Europa, os índices acionários futuros em NY e o petróleo seguem em queda.

Para o analista da Valor Gestora de Recursos, William Castro Alves, o "ponto principal é o fato de o brasileiro ficar alguns dias 'off' em relação aos mercados globais, o que faz com que o investidor preferir reduzir posição, embolsar alguns lucros e passar o carnaval mais tranquilo".

Veja Também

Comentários