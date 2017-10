Na Venezuela, PDVSA diz que realizou pagamento de bônus previsto para hoje

A companhia estatal venezuelana PDVSA afirmou que está realizando um pagamento de US$ 842 milhões de bônus nesta sexta-feira, a data prevista. O anúncio é parte de uma tentativa do país de evitar os temores de default, no momento em que a gigante do setor de energia luta com a queda na produção de petróleo e com uma dura crise econômica.

A Petróleos de Venezuela, ou PDVSA, afirmou em comunicado que começou a fazer as transferências bancárias correspondentes para contas gerenciadas pelo J.P. Morgan usadas para pagar os detentores dos bônus.

Os mercados seguem, porém, cautelosos sobre as obrigações futuras, incluindo um pagamento de US$ 1,2 bilhão previsto para 2 de novembro, enquanto a economia venezuelana e o presidente Nicolás Maduro enfrentam riscos de sanções dos Estados Unidos.

"A companhia estatal confirma sua total solvência e sua capacidade de responder a seus compromissos", afirmou a PDVSA, além de elogiar a capacidade do governo de superar o que qualificou como "sanções injustificáveis por Donald Trump", o presidente americano, e também os problemas econômicos, que o governo rotineiramente atribui a Washington a seus inimigos políticos domésticos.

O status do processo de pagamento ainda não estava claro nesta sexta-feira. O agente Delaware Trust Company, a administradora estabelecida para receber os fundos, afirmou que o pagamento não havia sido recebido no prazo, às 14h (de Brasília).

O fracasso em pagar no prazo poderia permitir que investidores declarem um default, segundo os documentos dos bônus. Isso poderia levar a defaults em outros bônus e gerar uma corrida de ativos entre os muitos credores da Venezuela, segundo advogados e analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.