Na tribuna, Buainain detalha investimentos do Prodes e pede apoio a deputados

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain, detalhou aos deputados estaduais os investimentos realizados pela Prefeitura de Campo Grande por meio do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes). Ele foi à tribuna durante a sessão plenária desta quarta-feira (13/9), a convite do presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PR).

Segundo Buainain, as parcerias firmadas via Prodes estão garantindo investimentos de aproximadamente R$ 470 milhões, com geração de 2,3 mil empregos diretos até 2020. "Fizemos um levantamento das principais necessidades e verificamos segmentos que queremos trazer e outros que podem ser fomentados, como o setor moveleiro, a produção e o abate de peixes, e a produção de laticínios, o que também agregará valor aos produtos", explicou.

Ele informou que Campo Grande já conta com um escritório em São Paulo para viabilizar a atração de novos emprendimentos. Para se instalar na cidade, as empresas recebem área e isenção de até 3% de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre a construção. A Prefeitura também renuncia a até 100% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) durante prazos que variam e podem chegar a dez anos. "Vale lembrar que os termos de acordo firmados contêm ainda tudo o que a empresa precisa cumprir para ser beneficiada pelos incentivos e vamos fiscalizar a execução conforme os cronogramas", reiterou.

Buainain pediu o apoio dos deputados estaduais para a interlocução com o Governo do Estado, para que sejam destinados recursos estaduais ao desenvolvimento do Polo Oeste, na saída para Aquidauana. De acordo com o secretário, trata-se da região com mais áreas disponíveis a novos empreedimentos. Os deputados Corrêa, Lidio Lopes (PEN), Herculano Borges (SD), Junior Mochi (PMDB) e Felipe Orro (PSDB) manifestaram apoio e parabenizaram Buainain pelo trabalho à frente da Sedesc.

