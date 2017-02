Na posse de Mnuchin, Trump diz que sistema financeiro está "em grandes mãos"

Após ser aprovado pelo Senado dos Estados Unidos, Steven Mnuchin foi empossado ainda na noite da segunda-feira como secretário do Tesouro do país. O presidente Donald Trump discursou no evento, no qual elogiou muito Mnuchin, que segundo ele é uma "lenda financeira" e tem feito "um trabalho extraordinário" no setor privado. "Nosso sistema financeiro está realmente em grandes mãos", disse Trump.

O presidente republicano afirmou que Mnuchin trabalhará agora em prol do contribuinte americano. Segundo Trump, o secretário trabalhará pela redução de impostos para a classe média, por reforma financeira, para ajudar a que sejam realizados empréstimos e na criação de milhões de empregos, além de atuar na defesa do dólar e de "nossa segurança financeira". "Ele garantirá que Wall Street jogue conforme as regras", disse Trump.

