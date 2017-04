Na contramão do exterior, Bovespa abre em queda com reformas no foco

A Bovespa inicia a sessão desta terça-feira, 25, em queda, em meio a um movimento pontual de realização de lucros depois de ter acumulado ganhos de 1,55% nos últimos dois pregões. Esse ajuste, que ocorre na contramão no exterior, é pautado principalmente pelo cenário político local, com as reformas fiscais no foco.

O mercado monitora no momento a comissão especial na Câmara em que deve ser votada a mudança na legislação trabalhista. A sessão estava prevista para começar às 10 horas, mas ainda não teve início.

Traz cautela, segundo operadores, o fato de o governo ter sofrido um revés importante na segunda-feira, 24, quando o PSB - quinto maior partido da base aliada - decidiu fechar questão contra as reformas, obrigando os parlamentares da sigla a votarem contra as propostas, sob risco de expulsão. O receio é de que outros partidos sigam esse caminho.

Às 10h29, o Ibovespa recuava 0,56%, aos 64.028,35 pontos, na mínima, enquanto os índices futuros em Wall Street avançam em meio à expectativa pelos incentivos tributários prometidos para esta semana pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que discursa nesta terça às 12h20 (de Brasília).

Na Europa, as bolsas da região também dão continuidade aos ganhos da véspera, mas o fôlego é limitado.

