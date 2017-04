Na Argentina, Alckmin cita reformas de Temer e critica populismo

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta sexta-feira, 7, que o Brasil está fazendo reformas e criticou o populismo durante a etapa América Latina do Fórum Econômico Mundial de Davos, que está sendo realizado em Buenos Aires, na Argentina. O tucano também classificou a geração de empregos como o maior desafio mundial atual.

O governador viajou ao país argentino, onde recebeu oficialmente o anúncio de que São Paulo será sede do evento regional em abril de 2018. O anúncio foi feito com a presença de Alckmin e do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.

Ao ser provocado para falar dos desafios de gerações jovens e mais experientes nos países, Alckmin citou as reformas que o presidente Michel Temer (PMDB) está tentando aprovar no Congresso Nacional. "No Brasil, atualmente, trabalhamos em um conjunto de reformas, entre elas a reforma da Previdência e a outra tem a ver com trabalho, que tem leis do século passado. É um grande desafio para o mundo. A tecnologia desemprega, a agricultura mecaniza, a indústria robotiza. Um grande problema do mundo será a empregabilidade", disse.

O governador defendeu que a América Latina deve discutir como integrar as pessoas ao emprego frente às mudanças tecnológicas e disse que o "velho modelo" educacional não funciona mais, defendendo uma reforma educacional e criticando o populismo. "Não podemos cair no populismo e neste discurso", afirmou.

Durante painel com outras lideranças latinas, Alckmin destacou que há uma preocupação grande no Brasil com a violência de gênero, quando os palestrantes foram questionados sobre o tema. "Em São Paulo, reduzimos o índice de homicídios em 25 por 100 mil habitantes para 8 por 100 mil habitantes e renovamos toda a legislação para combater a violência contra a mulher e protegê-las", disse.

Ao afirmar que é uma grande alegria receber o evento no próximo ano, Alckmin destacou a participação dos jovens nas discussões. "O futuro começa hoje e este se chama juventude. Realmente estamos muito contentes de ver essa força e ver que os jovens participam mais da vida política", disse o tucano.

Após o anúncio de que o Brasil será sede do Fórum em 2018, o ministro Pereira afirmou que conversou com o presidente Michel Temer (PMDB) na manhã de hoje sobre a notícia. "O presidente Temer disse que o governo federal também participará desta edição do Fórum."

