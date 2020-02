Municípios que lideram produção de algodão, milho e soja têm maior PIB per capita

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos maiores municípios produtores de algodão, milho e soja lideram com folga a média o PIB per capita de outros municípios do País - Foto: Agência Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos maiores municípios produtores de algodão, milho e soja lideram com folga a média o PIB per capita de outros municípios do País. Conforme estudo do Ministério da Agricultura, esses municípios têm o maior valor bruto da produção (VBP) para essas culturas e alcançaram, em 2018, PIB per capita mais de duas vezes maior do que a média nacional, que é de R$ 31.834, informa o ministério, em nota.

"Em 2018, Campos de Júlio (MT) apresentou PIB per capita de R$ 190.239. Sapezal (MT), por sua vez, de R$ 103.552", informa o coordenador-geral de Avaliação de Políticas e Informação do ministério, José Garcia Gasques.

Para o estudo, foram selecionados 20 municípios produtores de soja, milho, feijão, cana-de-açúcar, café, algodão herbáceo, arroz, cacau e laranja, que representaram 59% do valor da produção agropecuária do País. Outros municípios, como Diamantino (R$ 91.907) e Nova Ubiratã (R$ 90.449), também apresentaram PIB per capita muito superior à média nacional.

Ainda segundo o estudo, as regiões que lideram o valor da produção de algodão, milho e soja são as que têm gerado a maior riqueza no campo. Numa posição abaixo, estão as áreas de cana, feijão e laranja.

"Esses resultados mostram que as regiões que têm incorporado níveis crescentes de tecnologia também têm liderado a geração de renda na agricultura", diz Gasques.