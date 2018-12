Mudar sistema tributário não é uma tarefa trivial, diz secretária da Fazenda

Sair de onde está o Brasil no sistema tributário não é uma tarefa trivial, disse há pouco d secretária-executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, que participou na manhã desta terça-feira, 4, de evento sobre reforma e simplificação tributária na Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo.

De acordo com a secretária, para sair do lugar onde está o País em termos tributária é preciso rever alguns mecanismos que "ao longo do tempo foram se 'reinforçando' e fazendo que chegássemos aonde estamos hoje pelo menos na preocupação com o consumo no Brasil".

A secretária disse acreditar que um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) no Brasil não chegaria a 30%. O cumulativo, de acordo com ela, prevalece.

Ainda de acordo com Ana Paula Vescovi, há no Brasil um "misturadinho de impostos". Além disso, de acordo com ela, há uma situação no Brasil em que o sistema tributário é usado para outras finalidades que não coletas de impostos e arrecadação.