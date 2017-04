Mudança em regra de rural e servidor não terá significação maior, diz Arthur Maia

O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou nesta quarta-feira, 26, que eventuais novas mudanças nas regras para aposentadoria de servidores públicos e trabalhadores rurais são questões "secundárias" que, se aprovadas por meio de destaques durante as votações no Congresso Nacional, não terão grande impacto no conjunto da proposta.

Em entrevista durante sessão de discussão de seu parecer na comissão especial, Oliveira Maia afirmou que não pretende, nem deseja fazer mais mudanças em seu relatório, apresentado na semana passada. "Essas questões (mudanças nas regras de servidores e trabalhadores rurais), entretanto, são todas elas secundárias. (...) E que, se forem aprovadas mediante um destaque, não terão uma significação maior no conjunto do texto", declarou.

O relator disse esperar agora "que as coisas se resolvam por meio de eventual destaque" que partidos apresentem durante as votações da reforma. "Não podemos esquecer que ainda temos seis votações, uma na comissão na Câmara, duas no plenário da Câmara, uma na comissão do Senado e duas no plenário do Senado. Então, seis votações obviamente são seis oportunidades de fazer modificação em meu parecer", afirmou.

Oliveira Maia também disse que, no que depender dele, não diminuirá para 52 anos a idade mínima para que policiais mulheres se aposentem com benefício integral. Em seu parecer apresentado na semana passada, o relator tinha fixado essa idade em 55 anos, para homens e mulheres. "Regra de 52 anos para quem quer que seja se aposentar só se for com outro relator. Não assinarei nenhum relatório que conste idade de 52 anos para mulher se aposentar, porque isso atenta contra dignidade do trabalhador", declarou.

Como mostrou na quarta o Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra, procurou novamente o relator e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para cobrar mudanças nas regras de aposentadoria para policiais mulheres. O encontro aconteceu no gabinete da presidência da Câmara. Daiello é responsável por comandar investigações contra vários políticos, entre eles, Arthur Maia e Rodrigo Maia.

Veja Também

Comentários