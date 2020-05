MS tem saldo positivo de empregos em 58 municípios

A reativação de indústrias paralisadas, como é o caso do frigorífico em Paranaíba, foi outra frente de atuação. - Foto: Divulgação

Dados do Ministério da Economia apontam que, no acumulado de janeiro a abril de 2020, Mato Grosso do Sul gerou 734 novos empregos formais, mesmo com a pandemia do Covid-19.

O levantamento revela ainda que Campo Grande foi o município que mais sofreu os efeitos da pandemia, com perda de 3.150 empregos formais. Outros 58 dos municípios do Estado fecharam com saldo positivo em contratações, com destaque para Naviraí (576 novos empregos), Rio Brilhante (484 novos empregos) e Sonora (467 novos empregos) no acumulado de janeiro a abril de 2020.

O único setor onde houve novas contratações em abril foi Agropecuária (250 novas vagas). No comércio, o número de demissões foi significativo e o aumento da informalidade.

O Governo do Estado segue com atração de novos empreendimentos para o Estado. Nesta semana foi assinado convênio para instalação de um Polo Industrial e Empresarial em Jaraguari, que já conta com 33 empresas interessadas em se instalar no local, dentre elas um novo frigorífico.

A reativação de indústrias paralisadas, como é o caso do frigorífico em Paranaíba, foi outra frente de atuação. Além disso, MS adotou protocolos de biossegurança para que a indústria frigorífica mantenha os níveis de produção sem prejuízo à saúde dos trabalhadores e ao emprego.