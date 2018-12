MS tem saldo positivo de 8,9 mil vagas na geração de emprego em 2018

O levantamento destaca que na parcial de 2018, todos os oito macro setores da economia sul-mato-grossense tiveram variação positiva. - Divulgação

Mato Grosso do Sul tem no acumulado de janeiro a novembro de 2018 um saldo positivo na geração de empregos de 8.916 vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que foram divulgados nesta quinta-feira (20).

De acordo com o Caged, nestes 11 meses as empresas do estado demitiram 212.664 trabalhadores do mercado formal – com carteira assinada, mas contrataram 221.580, o que gerou o saldo positivo, com uma viração de 1,76%.

O levantamento destaca que na parcial de 2018, todos os oito macro setores da economia sul-mato-grossense tiveram variação positiva.

Entretanto, os maiores índices foram: “Extrativa Mineral”, com 6,89% (423 demissões e 551 contratações – saldo de 128); “Indústria de Transformação”, com 2,91% (32.115 demissões e 34.718 contratações – saldo de 2.603) e “Agropecuária” 2,40% (33.017 demissões e 34.790 contratações – saldo de 1.719 vagas).

Em números absolutos, no entanto, os setores que acumulam os maiores saldos nas contratações foram: “Indústria de Transformação”, com 2.603 vagas; “Serviços”, com 2.329; “Comércio”, com 1.879 e “Agropecuária”, com 1.719.